С 4 по 22 августа вводятся ограничения движения в Хмельницком из-за ремонтных работ по улице Заричанской, передает Politeka.

Об этом сообщил городской совет города.

Отмечается, что на участке дороги у остановки общественного транспорта «ул. Победы» будет выполнять работы Коммунальное предприятие по строительству, ремонту и эксплуатации дорог. Поэтому движение транспорта на этой части города будет затруднено.

Ограничения движения затронут как частные автомобили, так и маршрутки с автобусами, проходящими через улицу Заречанскую. Из-за ремонтных работ на этом участке возможны пробки, особенно в часы пик.

Водителей просят планировать поездки заранее и, по возможности, выбирать другие маршруты во избежание задержек и неудобств во время движения. Городской совет обращает внимание на временные изменения организации дорожного движения.

дорога

После завершения работ коммунальное предприятие возобновит благоустройство, чтобы обеспечить безопасный проезд на этом участке. Ограничения движения в Хмельницком будут продолжаться до 22 августа и временные.

К слову, в Хмельницком также дорожает проезд.

Стоимость поездки в троллейбусе теперь составляет 9 гривен, тогда как автобусные маршруты, независимо от типа транспорта, стоят 15 гривен.

Последняя корректировка цен произошла три года назад. За этот период местные перевозчики не раз обращались к власти с просьбой пересмотреть тарифы. Некоторые компании настаивали на установлении расценки в размере 20 гривен, однако такую сумму сочли экономически нецелесообразной.

Вопрос обновления цен оставался открытым в течение шести месяцев.

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