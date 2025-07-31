Ограничения движения в Хмельницком будут продолжаться до 22 августа и являются временными.

С 4 по 22 августа вводятся ограничения движения в Хмельницком из-за ремонтных работ по улице Заричанской, передает Politeka.

Об этом сообщил городской совет города.

Отмечается, что на участке дороги у остановки общественного транспорта «ул. Победы» будет выполнять работы Коммунальное предприятие по строительству, ремонту и эксплуатации дорог. Поэтому движение транспорта на этой части города будет затруднено.

Ограничения движения затронут как частные автомобили, так и маршрутки с автобусами, проходящими через улицу Заречанскую. Из-за ремонтных работ на этом участке возможны пробки, особенно в часы пик.

Водителей просят планировать поездки заранее и, по возможности, выбирать другие маршруты во избежание задержек и неудобств во время движения. Городской совет обращает внимание на временные изменения организации дорожного движения.

После завершения работ коммунальное предприятие возобновит благоустройство, чтобы обеспечить безопасный проезд на этом участке. Ограничения движения в Хмельницком будут продолжаться до 22 августа и временные.

К слову, в Хмельницком также дорожает проезд.

Стоимость поездки в троллейбусе теперь составляет 9 гривен, тогда как автобусные маршруты, независимо от типа транспорта, стоят 15 гривен.

Последняя корректировка цен произошла три года назад. За этот период местные перевозчики не раз обращались к власти с просьбой пересмотреть тарифы. Некоторые компании настаивали на установлении расценки в размере 20 гривен, однако такую сумму сочли экономически нецелесообразной.

Вопрос обновления цен оставался открытым в течение шести месяцев.

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