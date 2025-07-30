Нова система оплати проїзду в Сумській області стала доступною для всіх бажаючих.

Нова система оплати проїзду в Сумській області презентована офіційно, повідомляє Politeka.

За інформацією Конотопської міської ради, для жителів міста створена електронна картка “Конотопка”. Вона вже сумісна з валідаторами, встановленими в автобусах і трамваях. Загальна кількість пристроїв для зчитування становить 60. Розробка цього сервісу тривала з минулого року. До картки прив’язаний мобільний застосунок, що дає доступ до черг у ЦНАП, лікарні та міських новин.

Керівник проєкту E-Pass Олександр Колесніков розповів про широкий функціонал системи. Особливий дизайн картки має історичне підґрунтя: назва “Конотопка” відповідає річці, що колись протікала через місто. Комерційний директор КП “Конотопське трамвайне управління” Сергій Тягній додав, що ця річка відігравала роль у фортифікації міста.

У підприємстві відзначили, що кондукторів переводять на інші посади — частина вже працює контролерами. Персонал більше не продаватиме паперові квитки, а підтримуватиме впровадження нового способу оплати. Директор КП Віктор Тимошенко зауважив, що такий формат уже довів свою ефективність у містах-партнерах, сприяючи зростанню надходжень.

Пільгові картки видає Управління соціального захисту населення. Скористатися ними можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю, багатодітні родини, пенсіонери та інші категорії. Видача відбувається у холі управління з понеділка по п’ятницю.

Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що проєкт реалізується за підтримки партнера Easy Pay. З 1 вересня у громаді з’явиться окрема картка для школярів. Нова система оплати проїзду в Сумській області стала доступною для всіх бажаючих з 22 липня.

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