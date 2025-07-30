Новая система оплаты проезда в Сумской области представлена официально, сообщает Politeka.

По информации Конотопского городского совета, для жителей города создана электронная карточка "Конотопка". Она уже совместима с валидаторами, установленными в автобусах и трамваях. Общее количество считывающих устройств составляет 60. Разработка этого сервиса продолжалась с прошлого года. К карточке привязано мобильное приложение, которое дает доступ к очередям в ЦНАП, больнице и городских новостях.

Руководитель проекта E-Pass Александр Колесников рассказал о широком функционале системы. Особый дизайн карты имеет историческую основу: название "Конотопка" соответствует реке, когда-то протекавшей через город. Коммерческий директор КП "Конотопское трамвайное управление" Сергей Тягний добавил, что эта река играла роль в фортификации города.

В предприятии отметили, что кондукторы переводятся на другие должности — часть уже работает контролерами. Персонал больше не будет продавать бумажные билеты, а поддерживать внедрение нового способа оплаты. Директор КП Виктор Тимошенко отметил, что такой формат уже доказал свою эффективность в городах-партнерах, способствуя росту поступлений.

Льготные карты выдает Управление социальной защиты населения. Воспользоваться ими могут участники боевых действий, люди с инвалидностью, многодетные семьи, пенсионеры и другие категории. Выдача производится в холле управления с понедельника по пятницу.

Мэр Артем Семенихин сообщил, что проект реализуется при поддержке партнера Easy Pay. С 1 сентября в общине появится отдельная карточка для школьников. Новая система оплаты проезда в Сумской области стала доступна всем желающим с 22 июля.

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