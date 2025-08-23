Безкоштовне житло для переселенців у Кривому Розі залишається важливою підтримкою для тих, хто вимушено покинув свої домівки.

Безкоштовне житло для переселенців у Кривому Розі можна знайти через кілька каналів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Міністерство розвитку громад та територій України.

Внутрішньо переміщеним особам доступні варіанти від фізичних осіб, комунальних та державних установ.

Для пошуку житла держава створила сервіс "Прихисток". Відвідавши сайт, необхідно вибрати регіон, вказати склад сім’ї та переглянути пропозиції від власників. Контакти для зв’язку є у кожному оголошенні. Волонтери запровадили ще один ресурс — платформу "Допомагай", де можна знайти безкоштовні пропозиції.

Місцева влада, зокрема обласні військові адміністрації та органи самоврядування, надають соціальне житло, переважно у місцях компактного поселення. Щоб отримати таке житло, ВПО має повідомити відповідальних осіб під час евакуації, гуманітарний штаб або владу через гарячі лінії.

Переселенці можуть звертатися за державною допомогою до територіальних управлінь соціального захисту за фактичним місцем проживання. Власники житла, які надають приміщення безоплатно, можуть отримати компенсацію через органи місцевої влади.

Для підтримки діють гарячі телефони: лінія для мешканців місць компактного поселення, а також контакт Уповноваженого з питань ВПО. Ці ресурси допоможуть переселенцям у місті швидко зорієнтуватись і отримати житло безкоштовно.