Бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге остается важной поддержкой для тех, кто вынужденно покинул свои дома.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге можно найти через несколько каналов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Министерство развития общин и территорий Украины.

Внутриперемещенным лицам доступны варианты от физических лиц, коммунальных и государственных учреждений.

Для поиска жилья государство создало сервис "Прихисток". Посетив сайт необходимо выбрать регион, указать состав семьи и просмотреть предложения от владельцев. Контакты для связи есть в каждом объявлении. Волонтеры ввели еще один ресурс - платформу "Допомагай", где можно найти бесплатные предложения.

Местные власти, в частности областные военные администрации и органы самоуправления, предоставляют социальное жилье, преимущественно в местах компактного поселения. Чтобы получить такое жилье, ВПЛ должен сообщить ответственным лицам во время эвакуации, гуманитарный штаб или власть через горячие линии.

Переселенцы могут обращаться за государственной помощью в территориальные управления социальной защиты по фактическому месту жительства. Владельцы жилья, которые предоставляют помещение бесплатно, могут получить компенсацию через органы местной власти.

Для поддержки действуют горячие телефоны: линия для жителей мест компактного поселения, а также контакт Уполномоченного по ВПЛ. Эти ресурсы помогут переселенцам в городе быстро сориентироваться и получить жилье бесплатно.