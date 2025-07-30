Безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області надається за вказаними умовами та контактами.

Безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області доступне в різних населених пунктах, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні пропозиції надає сайт Допомагай.

У селі Високе, Пирятинського району, пропонують дачний будинок із пічним опаленням, газовим балоном із плитою та криницею для води. У будинку є три ліжка, стіл, стільці і телевізор. Відстань до районного центру – три кілометри. Проживання можливе на будь-який термін, підходить для власників домашніх тварин — котів та собак.

У місті Полтава, на вулиці Драгоманова, надають безкоштовне житло для жінки-переселенки з дитиною. Проживання без оплати комунальних послуг. Для дитини облаштовано гойдалку, батут і літній надувний басейн. Є всі зручності в будинку та власний двір. Харчування та гігієнічні засоби також надаються безкоштовно. За додатковою інформацією можна звертатися через Viber.

Також у Полтаві, на провулку Тупому, пропонується житло в приватному будинку з садом і городом. Проживання – у великій окремій кімнаті. Перевага надається жінкам або сімейним парам із сільської місцевості. У будинку проживає бабуся з частковими віковими вадами пам’яті, яка самостійно доглядає за собою. Часткові зручності.

Безкоштовне житло для переселенців у Полтавській області надається за вказаними умовами та контактами.

Такі ініціативи допомагають забезпечити найвразливіші категорії громадян дахом над головою у складний час війни. Домівки доступні для жінок, людей похилого віку, дітей та родин. Тож усі українці, які потребують допомоги, можуть звертатися за оголошеннями.

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