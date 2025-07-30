Бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области предоставляется по указанным условиям и контактам.

Бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области доступно в разных населенных пунктах, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных предложениях предоставляет сайт Допомагай .

В селе Высокое, Пирятинского района, предлагают дачный дом с печным отоплением, газовым баллоном с плитой и колодцем для воды. В доме есть три кровати, стол, стулья и телевизор. Расстояние до районного центра – три километра. Проживание возможно на любой срок, подходит для владельцев домашних животных – кошек и собак.

В городе Полтава, по улице Драгоманова, предоставляют бесплатное жилье для женщины-переселенки с ребенком. Размещение без оплаты коммунальных услуг. Для ребенка оборудованы качели, батут и летний надувной бассейн. Есть все удобства дома и собственный двор. Питание и гигиенические средства также предоставляются бесплатно. За дополнительной информацией можно обращаться по Viber.

Также в Полтаве, на переулке Тупом, предлагается жилье в частном доме с садом и огородом. Проживание – в большой отдельной комнате. Предпочтение отдается женщинам или семейным парам из сельской местности. В доме проживает бабушка с частичными возрастными недостатками памяти, которая самостоятельно ухаживает за собой. Частичные удобства.

Бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области предоставляется по указанным условиям и контактам.

Такие инициативы помогают обеспечить самые уязвимые категории граждан крышей над головой в трудный период войны. Дома доступны для женщин, престарелых, детей и семей. Все украинцы, которые нуждаются в помощи, могут обращаться за объявлениями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать