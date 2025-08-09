Робота для пенсіонерів у Кривому Розі є реальною можливістю підтримувати активність, мати стабільний дохід і залишатися корисним у сучасному професійному середовищі.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі представлена низкою відкритих вакансій, які допускають працевлаштування кандидатів віком 60+ років, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Зокрема, компанія «М’ясна Мануфактура» шукає водія-експедитора. Пропонують 22 000–26 000 гривень. Основні вимоги — досвід щонайменше два роки, посвідчення категорії C/C1, уважність, знання місцевості. Обов’язки — доставка товарів, технічна перевірка авто, взаємодія зі складом.

Також триває набір адміністратора до магазину «Пан Маркет». Локація — вулиця Серафимовича, 85. Оплата — 950 гривень на день. Необхідні риси — відповідальність, уважність, цілеспрямованість, навички роботи з касою. Серед основних обов’язків — контроль цін, прийом і викладка продукції, постановка завдань колективу, інвентаризація. Перевага надається людям з бажанням навчатися та працювати в команді.

Ще одна пропозиція — посада менеджера у компанії «Дніпропроект», яка займається дистрибуцією металопрокату. Заробітна плата — від 15 000 гривень плюс бонус. Основні функції — пошук клієнтів, ведення продажів, укладання угод, підтримка комунікації. Кандидат повинен бути активним, комунікабельним, здатним працювати з ціллю.

Переваги усіх роботодавців — офіційне оформлення, соціальні гарантії, підтримка з боку колективу та відсутність вікових обмежень. Робота для пенсіонерів у Кривому Розі — це реальна можливість підтримувати активність, мати стабільний дохід і залишатися корисним у сучасному професійному середовищі.

