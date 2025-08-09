Работа для пенсионеров в Кривом Роге реальная возможность поддерживать активность, иметь стабильный доход и оставаться полезным в современной профессиональной среде.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге представлена рядом открытых вакансий, которые допускают трудоустройство кандидатов в возрасте 60 лет, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

В частности, компания «Мясная Мануфактура» ищет водителя-экспедитора . Предлагают 22 000-26 000 гривен. Основные требования – опыт не менее двух лет, удостоверение категории C/C1, внимательность, знание местности. Обязанности – доставка товаров, техническая проверка авто, взаимодействие с составом.

Также идет набор администратора в магазин «Пан Маркет». Локация – улица Серафимовича, 85. Оплата – 950 гривен в день. Необходимые черты – ответственность, внимательность, целеустремленность, навыки работы с кассой. Среди основных обязанностей – контроль цен, прием и выкладка продукции, постановка задач коллектива, инвентаризация. Предпочтение отдается людям с желанием учиться и работать в команде.

Еще одно предложение – должность менеджера в компании «Днепропроект», которая занимается дистрибуцией металлопроката. Заработная плата – от 15 000 гривен плюс бонус. Основные функции – поиск клиентов, ведение продаж, заключение сделок, поддержка коммуникации. Кандидат должен быть активным, коммуникабельным, способным работать с целью.

Преимущества всех работодателей – официальное оформление, социальные гарантии, поддержка со стороны коллектива и отсутствие возрастных ограничений – работа для пенсионеров в Кривом Роге – это реальная возможность поддерживать активность, иметь стабильный доход и оставаться полезным в современной профессиональной среде.

