Работа для пенсионеров в Кривом Роге есть прекрасной возможностью для активной жизни, дополнительного дохода и социального взаимодействия.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагает несколько интересных вариантов трудоустройства в транспортной, сервисной и торговой сфере, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт work.ua.

DriveMe , официальный партнер международных служб Uklon и Bolt, приглашает водителей на авто компании по адресу улица Волгоградская, 4, Кривой Рог. Зарплата - 25 000-30 000 гривен, выплаты ежедневные наличными. График гибкий, возможна частичная нагрузка. В автопарке – 55 автомобилей разных моделей, которые закрепляются за водителем и хранятся дома.

Компания гарантирует полное обучение для новичков, наличие онлайн поддержки круглосуточно, а также возможность работать со смартфоном или планшетом. Водительское удостоверение категории В – обязательное условие.

Еще одно предложение – администратор по клинингу от Эксперт Клин , компании с многолетним опытом работы в сфере уборки. Офис находится на улице Быкова. Зарплата колеблется в пределах 18000-22000 гривен за 15 рабочих дней. Работа предполагает ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость. График переменный: 2/2 или 3/3 с 7:00 до 19:00. Присутствует карьерное развитие – от первого месяца до старшего менеджера.

Для кандидатов важно обладать навыками организации, гибкостью, умением быстро адаптироваться, а также смартфоном.

Также в сети магазинов техники Фокстрот открывается вакансия уборщицы служебных помещений. Заработная плата – 9 000 гривен при графике 5/2. Преимущества - официальное трудоустройство, корпоративная одежда, скидки на товары и участие в мероприятиях. Основные обязанности – поддержание чистоты в торговом зале и служебных зонах.

Компании открыты для кандидатур пенсионеров, студентов и других желающих работать. Работа для пенсионеров в Кривом Роге — отличная возможность активной жизни, дополнительного дохода и социального взаимодействия.

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