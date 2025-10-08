Дефицит хлеба в Харьковской области является фактором, который может повлиять на ценообразование и нуждается в оперативных решениях.

Дефицит хлеба в Харьковской области в сезоне 2025/26 создает риски для ценовой стабильности из-за нехватки качественной продовольственной пшеницы, информирует Politeka.

Во время профильной конференции «ХЛЕБ.ua» глава Союза «Мукомели» Украины Родион Рыбчинский сообщил, что урожай зерновых ожидается на уровне около 21 миллиона тонн. Из них всего 10,3 миллионов — продовольственная пшеница, а перво- и второклассное зерно, необходимое для изготовления муки премиум-категории, составляет ориентировочно 1,7 миллиона тонн.

Из-за ограниченных запасов сырья конкуренция между экспортерами и предприятиями по переработке растет. Производители не спешат реализовывать продукцию, что затрудняет формирование стабильной стоимости и создает трудности отрасли.

Отдельно отмечается дефицит ржи. Собственного производства недостаточно, поэтому в 2025/26 маркетинговом сезоне прогнозируется импорт примерно девяти тысяч тонн, тогда как в прошлом году было завезено всего 1,6 тысяч. Такая динамика свидетельствует о повышении зависимости от внешних рынков, что оказывает непосредственное влияние на себестоимость хлеба и муки.

Существующая структура посевов и поведение аграриев создают дополнительные вызовы для обеспечения внутренних потребностей. Уже сейчас дефицит зерна высокого качества определяет условия деятельности предприятий, сокращение запасов продовольственной пшеницы усиливает угрозу нарушения продовольственной стабильности.

Следовательно, дефицит хлеба в Харьковской области является фактором, который может повлиять на ценообразование и требует оперативных решений производителей и профильных органов управления.

Источник: Agravery.com

