Подорожание проезда в Хмельницкой области официально и обнародовано для всех жителей и пользователей транспортных услуг.

Подорожание проезда в Хмельницкой области произошло на автобусном маршруте «Ярмолинцы – ст. Ярмолинцы», сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Ярмолинецкого поселкового совета.

Исполнительный комитет установил новый тариф на разовый проезд одного пассажира в размере 15 гривен. Решение принято из обращения перевозчика Корицкого В.И. и учитывая результаты общественных слушаний.

Тариф введен в целях регулирования стоимости услуг пассажирского автомобильного транспорта и недопущения ухудшения состояния транспортных средств. Установленный размер оплаты соответствует нормам законов Украины "О местном самоуправлении в Украине", "Об автомобильном транспорте" и "О транспорте", а также методике расчета тарифов на перевозку пассажиров, утвержденной приказом Министерства транспорта и связи № 1175 от 17 ноября 2009 года.

Управляющий делами исполнительного комитета Стахова Ю.Е. обеспечила обнародование решения на официальном сайте Ярмолинецкого поселкового совета и общественно-политическом еженедельнике «Вперед». Тарифы вступают в силу с даты публикации в указанном издании. При этом предварительное решение от 29 июня 2022 г. № 11 об установлении тарифов на городском маршруте «Ярмолинцы – ст. Ярмолинцы» считается утратившим силу.

Контроль за исполнением данного решения возложен на заместителя поселкового головы Д. Головка, ответственного за деятельность исполнительных органов совета. Таким образом, все изменения по оплате проезда на маршруте теперь регулируются новым тарифом, а пассажиры смогут ознакомиться с ним на официальных ресурсах поселкового совета и в печатном издании.

Подорожание проезда в Хмельницкой области на маршруте «Ярмолинцы – ст. Ярмолинцы» является официальным и обнародованным для всех жителей и пользователей транспортных услуг, что позволяет четко отслеживать оплату и соблюдение установленных правил.

