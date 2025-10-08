Ограничение движения в Днепропетровской области на указанном отрезке является частью подготовки к отопительному сезону.

Ограничение движения транспорта в Днепропетровской области временно введено на участке улицы Мурахтова в Каменском из-за ремонта тепловых сетей, сообщает Politeka.

Работы производятся на отрезке от дома №4 до перекрестка с проспектом Свободы в районе дома №61. Местные власти и коммунальные службы организовали объезд транспортных средств по улице Ю. Волкова, чтобы обеспечить безопасность как работников, так и жителей.

Жителей Каменского просят не занимать дорожный участок вдоль домов №59 и №61 на проспекте Свободы, дома №4 на улице Мурахтова и дома №12 на улице Волшебной (бывшее название – Тагильская). Это необходимо для безопасного проведения аварийно-восстановительных работ, выполняемых коммунальными службами в штатном режиме.

По информации КП "Информационные системы" со ссылкой на АО "Днепровская ТЭЦ", планируется открыть движение транспорта на этом участке до 10 октября. Подрядчики обеспечивают надлежащую организацию работ и контроль за безопасностью на объекте.

Соблюдение правил проезда и рекомендаций по объезду позволит избежать пробок и обеспечит быстрое завершение ремонтных работ. В то же время, ограничение движения в Днепропетровской области на указанном отрезке является частью подготовки к отопительному сезону, включающей проверку и восстановление теплосетей в городе.

Таким образом, временное перекрытие улицы Мурахтова в Каменском является необходимой мерой для безопасного и эффективного проведения ремонтных работ, а жителей просят соблюдать объезд и рекомендации коммунальных служб до завершения работ.

