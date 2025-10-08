Повышение тарифов на воду в Одесской области обеспечивает стабильное водоснабжение и водоотвод в 2026 году.

Повышение тарифов на воду в Одесской области объявило коммунальное предприятие "Белгород-Днестровскводоканал", информирует Politeka.

Сообщение размещено на официальном портале городского общества и подробно объясняет причины изменения цен для потребителей.

Ранее тарифы были установлены решением городского совета №554 от 30 декабря 2024 года и применялись с 1 февраля 2025 года. В то время стоимость централизованного водоснабжения составила 45,60 грн/м³ по НДС, водоотвод — 43,40 грн/м³ по НДС. Оценка затрат показала, что действующие ставки покрывали только 89% потребностей водоснабжающей системы и 84% — канализационной сети, что обусловило необходимость корректировки для обеспечения стабильности функционирования.

При определении новых тарифов учтен рост цен на электроэнергию, повышение заработных плат и удорожание материалов и услуг сторонних организаций. После изменений потребителям придется платить 46,60 грн/м³ с НДС за централизованное водоснабжение и 50,53 грн/м³ с НДС за водоотвод, что позволяет поддержать бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры и экономически обоснованное функционирование предприятия.

Все замечания или предложения жители могут подавать в письменной форме в КП «Белгород-Днестровскводоканал». Отправлять их можно по почте по адресу 67701, г. Белгород-Днестровский, переулок Водопроводный, 1, или по электронной почте на vodokanal-bd@ukr.net с пометкой «замечания и предложения к тарифам». Такой порядок обеспечивает прозрачность процесса и позволяет общинам участвовать в формировании цен.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Одесской области обеспечивает стабильное водоснабжение и водоотвод в 2026 году, гарантирует надежный доступ к ресурсам и поддерживает эффективность работы коммунальных систем для всех категорий населения.

