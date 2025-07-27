Робота для пенсіонерів у Кривому Розі є чудовою можливістю для активного життя, додаткового доходу та соціальної взаємодії.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонує кілька цікавих варіантів працевлаштування у транспортній, сервісній та торговельній сферах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт work.ua.

DriveMe, офіційний партнер міжнародних служб Uklon та Bolt, запрошує водіїв на авто компанії за адресою вулиця Волгоградська, 4, Кривий Ріг. Зарплата — 25 000–30 000 гривень, виплати щоденні готівкою. Графік гнучкий, можливе часткове навантаження. У автопарку — 55 автомобілів різних моделей, які закріплюються за водієм та зберігаються вдома.

Компанія гарантує повне навчання для новачків, наявність онлайн-підтримки цілодобово, а також можливість працювати зі смартфоном або планшетом. Водійське посвідчення категорії В — обов’язкова умова.

Ще одна пропозиція — адміністратор з клінінгу від Експерт Клін, компанії з багаторічним досвідом роботи в сфері прибирання. Офіс знаходиться на вулиці Бикова. Зарплата коливається в межах 18 000–22 000 гривень за 15 робочих днів. Робота передбачає відповідальність, комунікабельність, стресостійкість. Графік змінний: 2/2 або 3/3 з 7:00 до 19:00. Присутній кар’єрний розвиток — від першого місяця до старшого менеджера.

Для кандидатів важливо мати навички організації, гнучкість, вміння швидко адаптуватися, а також смартфон.

Також у мережі магазинів техніки Фокстрот відкривається вакансія прибиральниці службових приміщень. Заробітна плата — 9 000 гривень при графіку 5/2. Переваги — офіційне працевлаштування, корпоративний одяг, знижки на товари та участь у заходах. Основні обов’язки — підтримання чистоти у торговельному залі і службових зонах.

Компанії відкриті до кандидатур пенсіонерів, студентів та інших бажаючих працювати. Робота для пенсіонерів у Кривому Розі — чудова можливість для активного життя, додаткового доходу та соціальної взаємодії.

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