Нова система оплати проїзду в Сумській області стала доступною для всіх охочих із 22 липня.

Презентували нову систему оплати проїзду в Сумській області, повідомляє Politeka.

Про це інформує Конотопська міська рада.

Електронну картку містянина під назвою “Конотопка”. Її вже підтримують валідатори, встановлені в автобусах і трамваях. Загалом у місті змонтовано 60 пристроїв для зчитування. Розробкою сервісу займалися з минулого року. До картки передбачено прив’язку мобільного застосунку, який надасть доступ до черг у ЦНАП, лікарню, а також новин міста.

Керівник проєкту електронного квитка E-Pass Олександр Колесніков пояснив, що система має широкий функціонал. Дизайн картки теж особливий — назву обрали не випадково: “Конотопка” була історичною назвою річки, яка колись протікала у межах міста. За словами комерційного директора КП “Конотопське трамвайне управління” Сергія Тягнія, ця річка мала значення для фортифікацій.

У підприємстві розповіли, що кондукторів переведуть на інші посади — частина вже працює контролерами. Персонал більше не продаватиме паперові квитки, а допомагатиме впроваджувати новий формат розрахунку. За словами директора КП Віктора Тимошенка, така модель уже показала ефективність у містах-партнерах і дозволяє збільшити надходження.

Пільгові картки видає Управління соціального захисту населення: ними зможуть скористатися учасники бойових дій, люди з інвалідністю, багатодітні, пенсіонери та інші. Видача проводиться в холі управління з понеділка по п’ятницю.

Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що проєкт реалізується за підтримки партнера Easy Pay. З 1 вересня у громаді з’явиться ще й окрема картка школяра. Нова система оплати проїзду в Сумській області стала доступною для всіх охочих із 22 липня.

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