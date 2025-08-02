Новая система оплаты проезда в Сумской области стала доступна всем желающим с 22 июля.

Представили новую систему оплаты проезда в Сумской области, сообщает Politeka.

Об этом сообщает Конотопский городской совет .

Электронная карта горожанина под названием "Конотопка". Ее уже поддерживают валидаторы, установленные в автобусах и трамваях. Всего в городе смонтировано 60 считывающих устройств. Разработкой сервиса занимались с прошлого года. К карточке предусмотрена привязка мобильного приложения, которое предоставит доступ к очередям в ЦНАП, больницу, а также новостям города.

Руководитель проекта электронного билета E-Pass Александр Колесников пояснил, что у системы есть широкий функционал. Дизайн карточки тоже особенный - название выбрали не случайно: "Конотопка" была историческим названием реки, когда-то протекавшей в черте города. По словам коммерческого директора КП "Конотопское трамвайное управление" Сергея Тягния, эта река имела значение для фортификаций.

В предприятии рассказали, что кондукторы будут переведены на другие должности — часть уже работает контролерами. Персонал больше не будет продавать бумажные билеты, а помогать внедрять новый формат расчета. По словам директора КП Виктора Тимошенко, такая модель уже показала эффективность в городах-партнерах и позволяет увеличить поступление.

Льготные карты выдает Управление социальной защиты населения: ими смогут воспользоваться участники боевых действий, люди с инвалидностью, многодетные, пенсионеры и другие. Выдача производится в холле управления с понедельника по пятницу.

Мэр Артем Семенихин сообщил, что проект реализуется при поддержке партнера Easy Pay. С 1 сентября в общине появится еще и отдельная карточка школьника. Новая система оплаты проезда в Сумской области стала доступна всем желающим с 22 июля.

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