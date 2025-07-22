Дефіцит продуктів у Львові є лише частиною ширшої проблеми, яка охоплює весь внутрішній ринок.

Дефіцит продуктів у Львові може спричинити зростання цін на молочну продукцію в найближчі тижні, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає AgroReview.

Причина — нестача сировини, яка виникла через відновлення експорту українського молока до ЄС та підвищений попит на європейських ринках. Такі фактори провокують переробні підприємства шукати дешевші варіанти закупівель, водночас штовхаючи закупівельну вартість вгору.

Згідно з даними AgroReview, збільшення цін на вершкове масло також вплинуло на ситуацію. Фахівці зазначають: через розширені квоти для постачання до країн Євросоюзу, виробники активізували експорт, що призвело до зниження внутрішньої пропозиції молока-сировини. У результаті переробники стикаються з дефіцитом, який спричиняє перегляд прайсів.

Середня ціна на "Яготинське 2,6%" (900 мл) 14 липня становила 59,39 грн, що на 5 гривень більше, ніж у червні. У мережі Megamarket цей товар продається за 64,5 грн, у Metro — 58,76, у Novus — 57,99, а в Auchan — 56,3. Інший бренд, "Простонаше 1%", коштує в середньому 53,56 грн: у Megamarket — 57,3, у Metro — 49,82. Така динаміка свідчить про поступове зростання, яке може прискоритися.

Фахівці наголошують: якщо ситуація з експортом залишиться стабільною, а тенденція цін на масло не зміниться, вартість молока продовжить підніматися. Дефіцит продуктів у Львові — лише частина ширшої проблеми, яка охоплює весь внутрішній ринок.

Джерело: AgroReview

До слова, у Львові також повідомляли про нестачу риби.

З магазинів майже зникли товстолобик і щука, які ще донедавна були звичним елементом щоденного меню. Зараз ці види риби стали рідкісним і дорогим делікатесом, а покупці дедалі частіше не можуть знайти їх навіть у великих супермаркетах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Пенсія у Львові: чоловік тривалий час отримував переплату, суд відповів на позов ПФУ.

Також Politeka писала, Пенсія у Львові: невідома особа отримала 77 тисяч грн іншої жінки, справа дійшла до суду.