Подорожчання проїзду у Львові може відбутися знову, повідомляє Politeka.

Це стало відомо 21 липня під час засідання транспортної комісії Львівської міської ради.

Основна причина — нестача коштів у міському бюджеті на підтримку системи електронного квитка, яка мала б забезпечити ефективний облік поїздок.

У Департаменті міської мобільності вирішили частково передати фінансування цієї системи перевізникам. Витрати, які ті понесуть, ймовірно, спробують компенсувати за рахунок пасажирів. Таким чином, згідно з прогнозами комісії, можливе чергове підвищення тарифу на проїзд.

Про можливе подорожчання проїзду у Львові заявив голова транспортної комісії Ігор Зінкевич, наголосивши, що таке рішення може вплинути на вартість квитків у недалекому майбутньому. За його словами, необхідно враховувати інтереси мешканців, особливо у складній економічній ситуації.

Нагадаємо, ціни на перевезення в місті зросли менше ніж два місяці тому — з 1 червня 2025 року. Тоді причиною було зростання витрат на паливо, обслуговування техніки та оновлення автопарку.

До слова, у місті також затверджено новий графік руху транспорту та оновлено схему пересування міського автобусного маршруту №33. Рішення ухвалено з метою покращення сполучення між житловими районами та центральною частиною міста, а також у відповідь на численні звернення мешканців.

Наразі автобус №33 курсує від торгово-розважального центру «Південний» до вулиці Січових Стрільців у центрі Львова. Втім, у межах нового графіку руху транспорту у Львові та змін до рейсу передбачено розширення схеми пересування — до неї включено низку нових зупинок, що дозволить охопити більше мікрорайонів і спростити пересування мешканцям та гостям міста.

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