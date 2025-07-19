Новий графік руху транспорту у Львові було затверджено виконавчим комітетом Львівської міської ради на популярному автобусному маршруту, повідомляє Politeka.net.

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Затверджено новий графік руху транспорту у Львові та оновлено схему пересування міського автобусного маршруту №33. Рішення ухвалено з метою покращення сполучення між житловими районами та центральною частиною міста, а також у відповідь на численні звернення мешканців.

Наразі автобус №33 курсує від торгово-розважального центру «Південний» до вулиці Січових Стрільців у центрі Львова. Втім, у межах нового графіку руху транспорту у Львові та змін до рейсу передбачено розширення схеми пересування — до неї включено низку нових зупинок, що дозволить охопити більше мікрорайонів і спростити пересування мешканцям та гостям міста.

Автобус розпочинатиме поїздку від вулиці Наукової (біля ТРЦ "Victoria Gardens"), далі курсуватиме через вулиці Кульпарківську, Івана Виговського, Степана Петлюри, Любінську, Окружну, Антоновича, Митрополита Андрея, площу Святого Юра, Устияновича, Ірини Фаріон, Каменярів, Соломії Крушельницької, Юліуша Словацького, Січових Стрільців, Тадеуша Костюшка, площу генерала Григоренка, Листопадового Чину, а далі знову повертається через площу Святого Юра, вулиці Андрея Ангеловича, Героїв УПА, Копистинського, Любінську, Петлюри, Вітряну, Кульпарківську, Перфецького, й у зворотному напрямку — до початкової точки на вул. Науковій біля ТРЦ “Victoria Gardens”.

Підкреслимо, що маршрут №33 було призупинено у період пандемії COVID-19, однак після тривалої перерви він знову запрацював. Відновлення маршруту стало можливим завдяки зусиллям приватного перевізника «Міра і К», який забезпечує його обслуговування.

Джерело: lviv.media

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