Новый график движения транспорта во Львове был утвержден исполнительным комитетом Львовского городского совета на популярном автобусном маршруте, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Утвержден новый график движения транспорта во Львове и обновлена схема передвижения городского автобусного маршрута №33. Решение было принято с целью улучшения сообщения между жилыми районами и центральной частью города, а также в ответ на многочисленные обращения жителей.

В настоящее время автобус №33 курсирует от торгово-развлекательного центра «Южный» до улицы Сечевых Стрельцов в центре Львова. Впрочем, в рамках нового графика движения транспорта во Львове и изменений в рейс предусмотрено расширение схемы передвижения — в нее включен ряд новых остановок, что позволит охватить больше микрорайонов и упростить передвижение жителям и гостям города.

Автобус будет начинать поездку от улицы Научной (возле ТРЦ "Victoria Gardens"), дальше будет курсировать через улицы Кульпарковскую, Ивана Выговского, Степана Петлюры, Любинскую, Окружную, Антоновича, Митрополита Андрея, площадь Святого Юра, Устияновича, Ирины Кэрион, Словацкого, Сечевых Стрельцов, Тадеуша Костюшко, площадь генерала Григоренко, Ноябрьского Чина, а затем снова возвращается через площадь Святого Юра, улицы Андрея Ангеловича, Героев УПА, Копистинского, Любинскую, Петлюры, Ветряную, Кульпарковскую, Перфецкого, и в обратном Научной возле ТРЦ Victoria Gardens.

Подчеркнем, что маршрут №33 был приостановлен в период пандемии COVID-19, однако после продолжительного перерыва он снова заработал. Восстановление маршрута стало возможным благодаря усилиям частного перевозчика «Мера и К», обеспечивающего его обслуживание.

Источник: lviv.media

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