Подорожание проезда во Львове может произойти снова, сообщает Politeka.

Это стало известно 21 июля во время заседания транспортной комиссии Львовского городского совета .

Основная причина — нехватка средств в городском бюджете на поддержку системы электронного билета, которая должна обеспечить эффективный учет поездок.

В Департаменте городской мобильности решили отчасти передать финансирование этой системы перевозчикам. Расходы, которые они понесут, вероятно, попытаются компенсировать за счет пассажиров. Таким образом, согласно прогнозам комиссии, возможно очередное повышение тарифа на проезд.

О возможном подорожании проезда во Львове заявил глава транспортной комиссии Игорь Зинкевич, подчеркнув, что такое решение может повлиять на стоимость билетов в скором будущем. По его словам, необходимо учитывать интересы жителей, особенно в сложной экономической ситуации.

Напомним, цены на перевозки в городе выросли менее двух месяцев назад - с 1 июня 2025 года. Тогда причиной был рост расходов на топливо, обслуживание техники и обновление автопарка.

К слову, в городе также утвержден новый график движения транспорта и обновлена схема передвижения городского автобусного маршрута №33. Решение было принято с целью улучшения сообщения между жилыми районами и центральной частью города, а также в ответ на многочисленные обращения жителей.

В настоящее время автобус №33 курсирует от торгово-развлекательного центра «Южный» до улицы Сечевых Стрельцов в центре Львова. Впрочем, в рамках нового графика движения транспорта во Львове и изменений в рейс предусмотрено расширение схемы передвижения — в нее включен ряд новых остановок, что позволит охватить больше микрорайонов и упростить передвижение жителям и гостям города.

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