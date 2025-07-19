Обмеження руху в Києві впроваджуються через реконструкцію аварійної ділянки одного з ключових інфраструктурних об'єктів Дарницького району, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній сторінці ПрАТ "АК "Київводоканал" у Фейсбук, що тимчасові зміни діятимуть не кілька тижнів, а аж до завершення 2025 року.

Обмеження руху в Києві стали наслідком початку великої реконструкції Позняківського каналізаційного колектора. Йдеться про трубопровід діаметром понад два метри, який пролягає по вулиці Здолбунівській.

Саме через нього здійснюється водовідведення з великої частини Дарниці, тому його технічний стан критично важливий для роботи всієї каналізаційної мережі. Роботи стартували 13 червня, і, як повідомляє "Київводоканал", триватимуть до кінця року.

Обмеження руху в Києві зачіпають кілька вулиць одночасно. Найбільші зміни стосуються перетину Ревуцького та Здолбунівської, де транспорт рухається вже зі значними складнощами. Крім того, по Затишній частково змінено схему проїзду.

Якщо мешканці району вже пристосовуються до нових умов, то для гостей Дарниці це може стати неприємним сюрпризом, тому комунальники радять уважно стежити за новими маршрутами.

Проєкт масштабний не лише за обсягом робіт, а й за строками. Зараз заплановано, що завершиться він тільки 31 грудня 2025 року. Упродовж усього цього часу в районі зберігатимуться тимчасові транспортні труднощі.

Попри всі тимчасові незручності, комунальники наголошують на важливості цієї реконструкції. Зношеність колектора створювала потенційні ризики для безпечного водовідведення в районі.

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