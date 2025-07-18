Місцеві жителі на Закарпатті знову змушені переглядати витрати на щоденні поїздки через подорожчання проїзду.

Подорожчання проїзду на Закарпатті вже офіційно підтвердила міська влада, і нові тарифи почали діяти, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися маршруту №32, який з'єднує Мукачево та село Нове Давидково. Квиток, що раніше коштував 18 гривень, тепер обійдеться в 23. Це рішення ухвалив виконком Мукачівської міської ради ще в травні, після аналізу тарифної політики у сфері транспорту.

Подорожчання проїзду на Закарпатті стало наслідком звернення перевізника, який попросив переглянути вартість квитків через зростання витрат.

В Управлінні міського господарства пояснюють, що зростання розцінок відбулося відповідно до чинних нормативів. Перевізник ТДВ Мукачівське АТП 12106 офіційно звернувся до міськради з проханням про коригування цін.

У комісії, яка займалася розрахунками, зазначили, що за нинішніх умов працювати без зміни вартості квитка було просто неможливо. Подорожчання проїзду на Закарпатті пояснюють зростанням вартості пального, підвищенням цін на технічне обслуговування транспорту та необхідністю забезпечити високі зарплати для водіїв.

Без цього перевізник не зміг би забезпечити регулярні рейси. У кращому разі це призвело б до їхнього скорочення, а в гіршому — до повного припинення сполучення на маршруті.

Це вдарило б по простих пасажирах, які щодня користуються транспортом для поїздок на роботу, навчання чи у справах. Люди кажуть, що зростання відчутне, особливо для тих, хто змушений їздити щодня. Навіть кілька гривень на кожній поїздці накопичуються у чималу суму наприкінці місяця.

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