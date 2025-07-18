Местные жители на Закарпатье снова вынуждены пересматривать расходы на ежедневные поездки из-за подорожания проезда.

Подорожание проезда в Закарпатье уже официально подтвердили городские власти, и новые тарифы начали действовать, сообщает Politeka.

Изменения коснулись маршрута №32, который соединяет Мукачево и село Новое Давыдково. Билет, ранее стоивший 18 гривен, теперь обойдется в 23. Это решение принял исполком Мукачевского городского совета еще в мае, после анализа тарифной политики в сфере транспорта.

Подорожание проезда в Закарпатье стало следствием обращения перевозчика, который попросил пересмотреть стоимость билетов из-за роста расходов.

В Управлении городского хозяйства объясняют, что рост расценок произошел в соответствии с действующими нормативами. Перевозчик ОДО Мукачевское АТП 12106 официально обратился в горсовет с просьбой о корректировке цен.

В комиссии, которая занималась расчетами, отметили, что в нынешних условиях работать без изменения стоимости билета было просто невозможно. Подорожание проезда в Закарпатье объясняют ростом стоимости горючего, повышением цен на техническое обслуживание транспорта и необходимостью обеспечить высокие зарплаты для водителей.

Без этого перевозчику не удалось обеспечить регулярные рейсы. В лучшем случае это привело бы к их сокращению, а в худшем — к полному прекращению сообщения на маршруте.

Это ударило бы по простым пассажирам, ежедневно пользующимся транспортом для поездок на работу, учебу или по делам. Люди говорят, что рост ощутим, особенно для тех, кто вынужден ездить каждый день. Даже несколько гривен на каждой поездке накапливаются в большую сумму в конце месяца.

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