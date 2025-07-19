Местные жители должны знать об актуальных ограничениях движения в Киеве, поэтому рассказываем все известные детали.

Ограничения движения в Киеве внедряются из-за реконструкции аварийного участка одного из ключевых инфраструктурных объектов Дарницкого района, сообщает Politeka.

Как информируют на официальной странице ЧАО "АК "Киевводоканал" в Фейсбуке, временные изменения будут действовать не несколько недель, а вплоть до завершения 2025 года.

Ограничения движения в Киеве стали следствием начала большой реконструкции Позняковского канализационного коллектора. Речь идет о трубопроводе диаметром более двух метров, который пролегает по улице Здолбуновской.

Именно через него осуществляется водоотвод из большой части Дарницы, поэтому его техническое состояние критически важно для работы всей канализационной сети. Работы стартовали 13 июня, и, как сообщает "Киевводоканал", продлятся до конца года.

Ограничения движения в Киеве затрагивают несколько улиц одновременно. Наибольшие изменения касаются пересечения Ревуцкого и Здолбуновской, где транспорт движется со значительными сложностями. Кроме того, по Уютной частично изменена схема проезда.

Если жители района уже приспосабливаются к новым условиям, то для гостей это может стать неприятным сюрпризом, поэтому коммунальщики советуют внимательно следить за новыми маршрутами.

Проект масштабен не только по объему работ, но и срокам. Сейчас планируется, что завершится он только 31 декабря 2025 года. В течение всего этого времени в районе будут сохраняться временные транспортные трудности.

Несмотря на все временные неудобства, коммунальщики отмечают важность этой реконструкции. Износ коллектора создавал потенциальные риски для безопасного водоотведения в районе.

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