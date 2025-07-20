З понеділка жителям кількох населених пунктів доведеться на деякий час звикати до графіка відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Київській області.

Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Київській області вже оприлюднений, і він охоплює частину Таращанського та Васильківського відділень, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті міської філії "Газмереж", зміни пов’язані з плановими роботами на мережах, тож газовики просять споживачів поставитися до цього з розумінням.

Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Київській області передбачає повне або часткове припинення розподілу блакитного палива одразу у кількох селах. У селі Бесідка Таращанського району без постачання залишаться окремі домогосподарства вже з 21.07.

Відновлення подачі планується не раніше 1 серпня. Це стандартний термін для проведення ремонтів, які охоплюють ділянки мереж із підвищеним навантаженням. Споживачів попередили: крани на опусках перед газовими приладами мають бути перекриті, а відкривати їх до закінчення робіт категорично заборонено.

Працівники місцевої філії "Газмереж" контролюватимуть як відключення, так і запуск системи після завершення робіт. Ці заходи проводяться для безпеки людей та забезпечення стабільності в подальшому.

У Васильківському районі теж не обійшлося без змін. З 21.07 до 25.07 обмеження торкнуться мешканців населеного пункту Томашівка і Ярошівка. Причина та сама: планові ремонтні роботи на газопроводі середнього тиску.

Тут ситуація схожа: спочатку тимчасове припинення подачі, обов’язкове перекриття кранів і подальше відновлення постачання після завершення всіх технічних процедур.

Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Київській області допоможе споживачам заздалегідь підготуватися до незручностей.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.