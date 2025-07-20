С понедельника жителям нескольких населенных пунктов придется на время привыкать к графику отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Киевской области.

График отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Киевской области уже обнародован, и он охватывает часть Таращанского и Васильковского отделений, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте городского филиала "Газмереж", изменения связаны с плановыми работами на сетях, поэтому газовики просят потребителей отнестись к этому с пониманием.

График отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Киевской области предусматривает полное или частичное прекращение распределения голубого топлива сразу в нескольких селах. В селе Беседка Таращанского района без снабжения останутся отдельные домохозяйства уже с 21.07.

Возобновление подачи планируется не ранее 1 августа. Это стандартный срок проведения ремонтов, охватывающих участки сетей с повышенной нагрузкой. Потребителей предупредили: краны на опусках перед газовыми приборами должны быть перекрыты, а открывать до окончания работ категорически запрещено.

Работники местного филиала "Газмереж" будут контролировать как отключение, так и запуск системы после завершения работ. Эти мероприятия проводятся по безопасности людей и обеспечению стабильности в дальнейшем.

В Васильковском районе тоже не обошлось без изменений. С 21.07 до 25.07 ограничения коснутся жителей населенного пункта Томашевка и Ярошивка. Причина та же: плановые ремонтные работы на газопроводе среднего давления.

Здесь ситуация похожа: сначала временное прекращение подачи, обязательное перекрытие кранов и последующее возобновление поставок после завершения всех технических процедур.

График отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Киевской области поможет потребителям заранее подготовиться к неудобствам.

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