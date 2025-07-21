Отримати грошову допомогу в Одеській області можуть лише ті, хто відповідає усім умовам.

Грошова допомога в Одеській області надається для новоприбулих ВПО та поверненців, повідомляє Politeka.

Така інформація надана на офіційному каналі "Грошова допомога ВПО від УВКБ ООН".

У межах ініціативи з підтримки постраждалих від війни мешканців, в Одеській області розпочато прийом заявок на грошову допомогу в Одеській області для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто повернувся з-за кордону або до місця постійного проживання в межах України. Програма передбачає фінансову підтримку у розмірі 3 600 грн на кожного члена родини щомісяця протягом трьох місяців. Загальна сума становитиме 10 800 грн на особу.

Подати заявку можуть лише ті, хто відповідає усім критеріям: низький рівень доходу (менше ніж 5 400 грн на людину) та належність до однієї з категорій вразливості. Зокрема, це сім’ї з одним із батьків і дітьми, домогосподарства, що очолюються літніми самотніми особами, а також родини з людьми з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.

Право на допомогу також мають громадяни, які перемістилися не пізніше ніж за шість місяців до звернення або повернулися після вимушеної евакуації — за умови, що вони не отримували аналогічну підтримку раніше або протягом останніх трьох місяців.

Офіс для звернень працює в місті Одеса за адресою: вул. Старопортофранківська, 103а. Години прийому — з понеділка по п’ятницю, 9:00–16:30.

Участь можлива лише для тих, хто відповідає усім умовам. У разі додаткових запитань звертайтеся до координаторів проєкту безпосередньо за адресою офісу або через інформаційні джерела організації.

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