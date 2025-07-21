Получить денежную помощь в Одесской области могут только те, кто отвечает всем условиям.

Денежная помощь в Одесской области предоставляется для вновь прибывших ВПЛ и возвращенцев, сообщает Politeka.

Такая информация предоставлена на официальном канале "Денежная помощь ВПЛ от УВКБ ООН".

В рамках инициативы по поддержке пострадавших от войны жителей, в Одесской области начат прием заявок на денежную помощь в Одесской области для внутренне перемещенных лиц и вернувшихся из-за границы или к месту постоянного проживания в пределах Украины. Программа предусматривает финансовую поддержку в размере 3600 грн на каждого члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев. Общая сумма будет составлять 10 800 грн. на человека.

Подать заявку могут только те, кто отвечает всем критериям: низкий уровень дохода (менее 5 400 грн на человека) и принадлежность к одной из категорий уязвимости. В частности, это семьи с одним из родителей и детьми, домохозяйства, возглавляемые пожилыми одинокими лицами, а также семьи с людьми с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Право на помощь также имеют граждане, которые переместились не позднее чем за шесть месяцев до обращения или вернулись после вынужденной эвакуации, при условии, что они не получали аналогичную поддержку раньше или за последние три месяца.

Офис для обращений работает в городе Одесса по адресу ул. Старопортофранковская, 103а. Часы приема – с понедельника по пятницу, 9:00–16:30.

Участие возможно только для тех, кто отвечает всем условиям. В случае дополнительных вопросов обращайтесь к координаторам проекта непосредственно по адресу офиса или через информационные источники организации.

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