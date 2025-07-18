Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області надають у Конотопі.

Триває програма з надання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області, що належать до соціально вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.net.

Про це оголосили на сторінці Римо-Католицька Церква міста Конотоп в Фейсбук. Один із пунктів видачі гуманітарної допомоги діє в місті Конотоп і наразі відкрито реєстрацію для охочих долучитися до програми.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області надають у Конотопі. Їх можуть отримати лише мешканці громади, які мають інвалідність І групи. Наголошується, що допомога не надсилається поштою — її можна отримати лише особисто за місцем видачі. Тож якщо ви або ваші близькі відповідаєте зазначеним умовам, не зволікайте з реєстрацією.

Для участі в програмі видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області обов’язковою є попередня онлайн-реєстрація, під час якої потрібно заповнити відповідну анкету. Видача допомоги відбувається за адресою: м. Конотоп, вулиця Клубна, 72а.

Окрім цього, продуктові набори також надаються в місті Суми. Видача здійснюється за адресою: вулиця Харківська, 35. Тут допомогу можуть отримати лише малозабезпечені сім’ї, які перебувають на обліку в Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради.

Ця ініціатива стала можливою завдяки підтримці міжнародної організації Global Empowerment Mission UA (GEM) у партнерстві з Фондом Говарда Дж. Баффета.

У Сумах право на отримання безкоштовних продуктових наборів мають сім’ї, зареєстровані в територіальній громаді станом на 1 липня 2025 року, які при цьому отримують державну соціальну допомогу.

Таким чином, програма охоплює найбільш вразливі категорії населення, допомагаючи їм отримати базову підтримку у вигляді продуктових наборів.

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