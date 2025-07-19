Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Дніпропетровській області роздаються лише тим українцям, які відповідають певним категоріям.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Дніпропетровській області роздається для тих українців, що відповідають певним вимогам, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила благодійна організація "Сіверськодонецький ХАБ" в своєму Телеграм-каналі.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Дніпропетровській області роздаються для внутрішньо переміщених осіб з Луганської області, які зареєстровані в Сєвєродонецькому гуманітарному хабі, що працює у місті Дніпро.

Наразі в хабі триває видача гуманітарної допомоги у формі продуктових наборів. Допомога надається благодійною організацією "GEM Ukraine за підтримки Фонду Говарда Г. Баффета".

Ця гуманітарна ініціатива спрямована на підтримку осіб з інвалідністю та громадян віком від 60 років, які не отримували такої допомоги після 27 травня 2025 року. Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Дніпропетровській області надається один на родину.

Для того щоб отримати допомогу, необхідно мати при собі оригінали документів усіх членів родини:

паспорт;

ідентифікаційний код (ІПН);

довідку ВПО.

Графік роботи гуманітарного хабу:

з понеділка по четвер — з 10:00 до 16:00;

у п’ятницю — з 10:00 до 15:00.

Адреса отримання допомоги: місто Дніпро, вулиця Калнишевського, 27к, Палац культури "Металург".

Це важлива можливість для людей старшого віку та осіб з інвалідністю, які залишили свої домівки через війну, отримати необхідну підтримку в цей непростий час.

Варто також зазначити, що в цьому хабі можна отримати й інші види гуманітарної допомоги, про які окремо оголошується на соціальних сторінках організації.

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