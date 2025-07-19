Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Дніпропетровській області роздається для тих українців, що відповідають певним вимогам, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомила благодійна організація "Сіверськодонецький ХАБ" в своєму Телеграм-каналі.
Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Дніпропетровській області роздаються для внутрішньо переміщених осіб з Луганської області, які зареєстровані в Сєвєродонецькому гуманітарному хабі, що працює у місті Дніпро.
Наразі в хабі триває видача гуманітарної допомоги у формі продуктових наборів. Допомога надається благодійною організацією "GEM Ukraine за підтримки Фонду Говарда Г. Баффета".
Ця гуманітарна ініціатива спрямована на підтримку осіб з інвалідністю та громадян віком від 60 років, які не отримували такої допомоги після 27 травня 2025 року. Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Дніпропетровській області надається один на родину.
Для того щоб отримати допомогу, необхідно мати при собі оригінали документів усіх членів родини:
- паспорт;
- ідентифікаційний код (ІПН);
- довідку ВПО.
Графік роботи гуманітарного хабу:
- з понеділка по четвер — з 10:00 до 16:00;
- у п’ятницю — з 10:00 до 15:00.
Адреса отримання допомоги: місто Дніпро, вулиця Калнишевського, 27к, Палац культури "Металург".
Це важлива можливість для людей старшого віку та осіб з інвалідністю, які залишили свої домівки через війну, отримати необхідну підтримку в цей непростий час.
Варто також зазначити, що в цьому хабі можна отримати й інші види гуманітарної допомоги, про які окремо оголошується на соціальних сторінках організації.
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