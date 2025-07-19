Бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области раздаются только украинцам, которые отвечают определенным категориям.

Бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области раздается для украинцев, отвечающих определенным требованиям, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила благотворительная организация "Северодонецкий ХАБ" в своем Телеграмм-канале.

Бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области раздаются для внутренне перемещенных лиц из Луганской области, зарегистрированных в Северодонецком гуманитарном хабе, работающем в городе Днепр.

В настоящее время в хабе продолжается выдача гуманитарной помощи в форме продуктовых наборов. Помощь оказывается благотворительной организацией "GEM Ukraine при поддержке Фонда Говарда Г. Баффета".

Эта гуманитарная инициатива направлена на поддержку лиц с инвалидностью и граждан в возрасте от 60 лет, не получавших такую помощь после 27 мая 2025 года. Бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется один на семью.

Чтобы получить поддержку, необходимо иметь при себе оригиналы документов всех членов семьи:

паспорт;

идентификационный код (ИНН);

справку ВПЛ.

График работы гуманитарного хаба:

с понедельника по четверг - с 10:00 до 16:00;

в пятницу - с 10:00 до 15:00.

Адрес получения поддкржки: город Днепр, улица Калнышевского, 27к, Дворец культуры "Металлург".

Это важная возможность для людей постарше и лиц с инвалидностью, покинувших свои дома из-за войны, получить необходимую поддержку в это непростое время.

Стоит отметить, что вздесь можно получить и другие виды бесплатного содействия, о которых отдельно объявляется на социальных страницах организации.

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