На світовому ринку харчової продукції склалася нестача яблучного концентрату, що безпосередньо вплине і на український ринок, зокрема на дефіцит продуктів у Кривому Розі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають експерти з аграрної сфери, зокрема співвласник садового підприємства з Чернівецької області Владислав Макаренко. Він пояснив, що дефіцит може збільшити прибутковість виробництва яблук, особливо переробки, якщо збережуться певні умови.

Макаренко зауважив, що вартість концентрату може залишатися високою, якщо протримається дефіцит апельсинового концентрату у світі та збережуться високі ціни на цукор. Це робить яблучний концентрат привабливим для великих компаній, таких як Coca-Cola, які віддають перевагу йому замість цукру з буряків чи очерету. У сезоні 2024–2025 років значна частина врожаю, навіть якісних плодів, пішла на переробку у сік через рекордні ціни, незважаючи на пошкодження від граду у деяких регіонах.

Водночас експерт висловив надію, що ціни на яблука в Україні можуть знизитися, адже торік врожай був вкрай низьким через несприятливі умови, а цього року сади відновилися і здатні компенсувати нестачу. Якщо ж кількість плодів нового сезону залишиться такою ж малою, як і минулого року, аграрії радять зберігати яблука у сховищах замість переробки, особливо якісні для свіжого ринку.

Таким чином, хоча світова нестача тисне на вартість фруктів, внутрішній потенціал може стабілізувати ситуацію, але наразі жителям Кривого Рогу варто готуватися до дефіциту продуктів та можливого подорожчання яблук.

Джерело: Agrotimes

