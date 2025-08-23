На мировом рынке пищевой продукции сложилась нехватка яблочного концентрата, что напрямую повлияет и на украинский рынок, в частности, на дефицит продуктов в Кривом Роге, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют эксперты по аграрной сфере, в частности, совладелец садового предприятия из Черновицкой области Владислав Макаренко. Он объяснил, что дефицит может увеличить прибыльность производства яблок, особенно переработки, если сохранятся определенные условия.

Макаренко отметил, что стоимость концентрата может оставаться высокой, если продержится дефицит апельсинового концентрата в мире и сохранятся высокие цены на сахар. Это делает яблочный концентрат привлекательным для крупных компаний, таких как Coca-Cola, предпочитающих его вместо сахара из свеклы или тростника. В сезоне 2024-2025 годов значительная часть урожая, даже качественных плодов, пошла на переработку в сок из-за рекордных цен, несмотря на повреждения от града в некоторых регионах.

В то же время эксперт выразил надежду, что цены на яблоки в Украине могут снизиться, ведь в прошлом году урожай был крайне низким из-за неблагоприятных условий, а в этом году сады возобновились и способны компенсировать нехватку. Если же количество плодов нового сезона останется таким же малым, как и в прошлом году, аграрии советуют хранить яблоки в хранилищах вместо переработки, особенно качественные для свежего рынка.

Таким образом, хотя мировая нехватка давит на стоимость фруктов, внутренний потенциал может стабилизировать ситуацию, но сейчас жителям Кривого Рога следует готовиться к дефициту продуктов и возможному удорожанию яблок.

Джерело: Agrotimes

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения