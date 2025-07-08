Графік відключення світла в Одеській області оновлюється у міру потреби.

Графік відключення світла в Одеській області буде запроваджено через планові роботи у селі Градениці, повідомляє Politeka.

Біляївська міська рада інформує мешканців Градениць про тимчасові технічні заходи, які передбачають зупинку електропостачання. Згідно з повідомленням АТ «ДТЕК Одеські електромережі», графік відключення світла в Одеській області передбачає профілактичні дії в період з 9 по 12 липня включно.

Енергетики працюватимуть над поліпшенням інфраструктури для запобігання надзвичайним ситуаціям та стабільного функціонування систем. З 08:00 до 17:00 вказаними днями буде відсутнє живлення на окремих ділянках села.

Роботи охоплять вулиці: Миру, Центральну, Степову, а також провулок Миру. Мета – підвищення безпеки, мінімізація ризиків аварійного характеру й удосконалення якості електричних послуг.

Заздалегідь радимо зарядити важливі пристрої, спланувати робочі та побутові справи відповідно до умов. Графік відключення світла в Одеській області оновлюється у міру потреби.

Детальні роз’яснення місцеві жителі можуть отримати на офіційних ресурсах громади або оператора електромереж.

Окрім того, українцям варто повідомити про знеструмлення сусідів та родичів, які не мають доступу до Інтернету.

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