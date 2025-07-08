График отключения света в Одесской области будет введен из-за плановых работ в селе Граденицы, сообщает Politeka.
Беляевский городской совет информирует жителей Градениц о временных технических мерах, предусматривающих остановку электроснабжения. Согласно сообщению АО «ДТЭК Одесские электросети», график отключения света в Одесской области предусматривает профилактические действия в период с 9 по 12 июля.
Энергетики будут работать над улучшением инфраструктуры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и стабильного функционирования систем. С 08:00 до 17:00 по указанным дням будет отсутствовать питание на отдельных участках села.
Работы охватят улицы: Мира, Центральную, Степную, а также переулок Мира. Цель – повышение безопасности, минимизация рисков аварийного характера и улучшение качества электрических услуг.
Заранее рекомендуем зарядить важные устройства, спланировать рабочие и бытовые дела в соответствии с условиями. График отключения света в Одесской области обновляется по мере надобности.
Подробные разъяснения местные жители могут получить на официальных ресурсах сообщества или оператора электросетей.
Кроме того, украинцам следует сообщить об обесточивании соседей и родственников, не имеющих доступа к Интернету.
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