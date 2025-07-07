Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається благодійною організацією Карітас в рамках нового проєкту, повідомляє Politeka.net.
Про це організація розкрила на своїй сторінці в Фейсбук.
З 1 червня 2025 року по 31 травня 2026 року в Україні триває масштабний гуманітарний проєкт, спрямований на підтримку осіб, які постраждали внаслідок війни, зокрема — пенсіонерів та ВПО, які опинилися у скрутному становищі. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області реалізується за активної участі місцевих осередків Карітасу.
Цей довготривалий проєкт націлений на надання всебічної допомоги — від забезпечення базових потреб до глибшої соціальної підтримки та покращення умов життя для людей похилого віку, які найбільше потребують турботи та уваги.
Яку саме гуманітарну допомогу у Миколаївській області можуть отримати пенсіонери та інші вразливі категорії населення?
Карітас Кривий Ріг УГКЦ уже розпочав реалізацію комплексу послуг, які охоплюють такі напрями:
Ремонт житла
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Поточні та середні ремонти осель — для тих, чиї будинки або квартири були пошкоджені внаслідок обстрілів або залишилися без належного догляду.
Тимчасове проживання
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Облаштування місць тимчасового проживання (МТП) — включаючи меблювання, створення комфортних і безпечних умов для життя літніх людей.
Гуманітарна підтримка
- Роздача гігієнічних наборів;
- Комплекти першої необхідності для новоприбулих;
- Засоби догляду для українців з обмеженими фізичними можливостями або хронічними хворобами.
Психосоціальна та юридична допомога
- Консультації з психологами;
- Юридичні поради;
- Фінансова підтримка — через спеціально створені кризові центри.
Інклюзивні та соціальні послуги
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Діяльність інклюзивного центру на базі Карітас Кривий Ріг, де пенсіонери можуть отримати консультації, долучитися до соціальних активностей або звернутися по допомогу.
Домашня опіка та телемедицина
- Завдяки партнерству між Карітас Кривий Ріг УГКЦ та Карітас Миколаїв УГКЦ запроваджено послуги домашньої опіки — для людей, які не можуть самостійно пересуватися чи потребують постійного догляду;
- Телемедичні консультації — з метою збереження здоров’я та швидкого реагування на скарги літніх пацієнтів.
Щоби дізнатися більше про можливість отримання допомоги, радимо підписатися на сторінки відповідних осередків благодійного фонду Карітасу у Facebook, Інстаграм чи Телеграм-каналах.
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