Розповідаємо, яку саме гуманітарну допомогу у Миколаївській області можуть отримати пенсіонери та інші вразливі категорії населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається благодійною організацією Карітас в рамках нового проєкту, повідомляє Politeka.net.

Про це організація розкрила на своїй сторінці в Фейсбук.

З 1 червня 2025 року по 31 травня 2026 року в Україні триває масштабний гуманітарний проєкт, спрямований на підтримку осіб, які постраждали внаслідок війни, зокрема — пенсіонерів та ВПО, які опинилися у скрутному становищі. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області реалізується за активної участі місцевих осередків Карітасу.

Цей довготривалий проєкт націлений на надання всебічної допомоги — від забезпечення базових потреб до глибшої соціальної підтримки та покращення умов життя для людей похилого віку, які найбільше потребують турботи та уваги.

Яку саме гуманітарну допомогу у Миколаївській області можуть отримати пенсіонери та інші вразливі категорії населення?

Карітас Кривий Ріг УГКЦ уже розпочав реалізацію комплексу послуг, які охоплюють такі напрями:

Ремонт житла

Поточні та середні ремонти осель — для тих, чиї будинки або квартири були пошкоджені внаслідок обстрілів або залишилися без належного догляду.

Тимчасове проживання

Облаштування місць тимчасового проживання (МТП) — включаючи меблювання, створення комфортних і безпечних умов для життя літніх людей.

Гуманітарна підтримка

Роздача гігієнічних наборів ;

; Комплекти першої необхідності для новоприбулих;

для новоприбулих; Засоби догляду для українців з обмеженими фізичними можливостями або хронічними хворобами.

Психосоціальна та юридична допомога

Консультації з психологами;

Юридичні поради;

Фінансова підтримка — через спеціально створені кризові центри.

Інклюзивні та соціальні послуги

Діяльність інклюзивного центру на базі Карітас Кривий Ріг, де пенсіонери можуть отримати консультації, долучитися до соціальних активностей або звернутися по допомогу.

Домашня опіка та телемедицина

Завдяки партнерству між Карітас Кривий Ріг УГКЦ та Карітас Миколаїв УГКЦ запроваджено послуги домашньої опіки — для людей, які не можуть самостійно пересуватися чи потребують постійного догляду;

запроваджено послуги — для людей, які не можуть самостійно пересуватися чи потребують постійного догляду; Телемедичні консультації — з метою збереження здоров’я та швидкого реагування на скарги літніх пацієнтів.

Щоби дізнатися більше про можливість отримання допомоги, радимо підписатися на сторінки відповідних осередків благодійного фонду Карітасу у Facebook, Інстаграм чи Телеграм-каналах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Миколаєві: ціни на низку товарів переписали, що зросло найбільше.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві: де готові прихистити переселенців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Миколаєві: де заплатять від 13 тисяч гривень.