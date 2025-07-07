Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области оказывается благотворительной организацией Каритас в рамках нового проекта, сообщает Politeka.net.
Об этом организация раскрыла на своей странице в Фейсбуке .
С 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года в Украине продолжается масштабный гуманитарный проект, направленный на поддержку пострадавших в результате войны лиц, в частности — пенсионеров и ВПО, оказавшихся в затруднительном положении. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области реализуется при активном участии местных организаций Каритасу.
Этот долгосрочный проект нацелен на оказание всесторонней помощи — от обеспечения базовых потребностей до более глубокой социальной поддержки и улучшения условий жизни для пожилых людей, наиболее нуждающихся в заботе и внимании.
Какую гуманитарную помощь в Николаевской области могут получить пенсионеры и другие уязвимые категории населения?
Каритас Кривой Рог УГКЦ уже начал реализацию комплекса услуг, охватывающих следующие направления:
Ремонт жилья
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Текущие и средние ремонты домов — для тех, чьи дома или квартиры были повреждены в результате обстрелов или остались без надлежащего ухода.
Временное проживание
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Обустройство мест временного проживания (МТП) – включая меблировку, создание комфортных и безопасных условий для жизни пожилых людей.
Гуманитарная поддержка
- Раздача гигиенических наборов;
- Комплекты первой необходимости для вновь прибывших;
- Средства по уходу для украинцев с ограниченными физическими возможностями или хроническими болезнями.
Психосоциальная и юридическая
- Консультации с психологами;
- Юридические советы;
- Финансовая поддержка — через специально созданные кризисные центры .
Инклюзивные и социальные услуги
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Деятельность инклюзивного центра на базе Каритас Кривой Рог , где пенсионеры могут получить консультации, приобщиться к социальным активностям или обратиться за поддержкой.
Домашняя опека и телемедицина
- Благодаря партнерству между несколькими представительств фондов введены услуги домашней опеки — для людей, которые не могут самостоятельно передвигаться или нуждаются в постоянном уходе;
- Телемедицинские консультации – с целью сохранения здоровья и быстрого реагирования на жалобы пожилых пациентов.
Чтобы узнать больше о возможности получения помощи, советуем подписаться на страницы соответствующих центров благотворительного фонда Каритаса в Facebook, Инстаграм или Телеграмм-каналах.
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