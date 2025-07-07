Рассказываем, какую именно гуманитарную помощь в Николаевской области могут получить пенсионеры и другие уязвимые категории населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области оказывается благотворительной организацией Каритас в рамках нового проекта, сообщает Politeka.net.

Об этом организация раскрыла на своей странице в Фейсбуке .

С 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года в Украине продолжается масштабный гуманитарный проект, направленный на поддержку пострадавших в результате войны лиц, в частности — пенсионеров и ВПО, оказавшихся в затруднительном положении. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области реализуется при активном участии местных организаций Каритасу.

Этот долгосрочный проект нацелен на оказание всесторонней помощи — от обеспечения базовых потребностей до более глубокой социальной поддержки и улучшения условий жизни для пожилых людей, наиболее нуждающихся в заботе и внимании.

Какую гуманитарную помощь в Николаевской области могут получить пенсионеры и другие уязвимые категории населения?

Каритас Кривой Рог УГКЦ уже начал реализацию комплекса услуг, охватывающих следующие направления:

Ремонт жилья

Текущие и средние ремонты домов — для тех, чьи дома или квартиры были повреждены в результате обстрелов или остались без надлежащего ухода.

Временное проживание

Обустройство мест временного проживания (МТП) – включая меблировку, создание комфортных и безопасных условий для жизни пожилых людей.

Гуманитарная поддержка

Раздача гигиенических наборов ;

; Комплекты первой необходимости для вновь прибывших;

для вновь прибывших; Средства по уходу для украинцев с ограниченными физическими возможностями или хроническими болезнями.

Психосоциальная и юридическая

Консультации с психологами;

Юридические советы;

Финансовая поддержка — через специально созданные кризисные центры .

Инклюзивные и социальные услуги

Деятельность инклюзивного центра на базе Каритас Кривой Рог , где пенсионеры могут получить консультации, приобщиться к социальным активностям или обратиться за поддержкой.

Домашняя опека и телемедицина

Благодаря партнерству между несколькими представительств фондов введены услуги домашней опеки — для людей, которые не могут самостоятельно передвигаться или нуждаются в постоянном уходе;

введены услуги — для людей, которые не могут самостоятельно передвигаться или нуждаются в постоянном уходе; Телемедицинские консультации – с целью сохранения здоровья и быстрого реагирования на жалобы пожилых пациентов.

Чтобы узнать больше о возможности получения помощи, советуем подписаться на страницы соответствующих центров благотворительного фонда Каритаса в Facebook, Инстаграм или Телеграмм-каналах.

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