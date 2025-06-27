Субсидія у Рівному стала темою для обговорень у суді, було ухвалено несподіване рішення.

Субсидія у Рівному обернулася для місцевого подружжя судовим розглядом і фінансовим зобов’язанням, повідомляє Politeka.

Подружжя, яке одночасно звернулося із заявами на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, отримувало допомогу в подвійному розмірі.

Як зазначено в рішенні Рівненського міського суду, у разі якщо кілька членів родини мають право на пільги, вони надаються лише одному з них. Внаслідок поданої заяви від обох — і чоловіка, і дружини — за період з листопада 2023 по червень 2024 року утворилася переплата в розмірі 12 129 гривень.

Суд встановив, що чоловік є учасником бойових дій та автоматично продовжував отримувати пільги, тоді як його дружина оформила субсидію за тією ж адресою.

За інформацією Міністерства соціальної політики та скриншотом із підсистеми Пенсійного фонду «Призначення та виплати деяких соціальних виплат», чоловікові помилково продовжували нараховувати допомогу. Враховуючи наявність оформленої субсидії на його дружину, це призвело до надміру виплачених коштів.

У липні 2024 року Пенсійний фонд офіційно звернувся до чоловіка з листом про повернення суми переплати. Оскільки добровільно кошти не були повернуті, ПФУ подав позов до суду. Рівненський міський суд, розглянувши обставини справи, визнав позов обґрунтованим і повністю задовольнив його.

"Суд приходить до висновку, що позов є обґрунтованим і доведеним належними доказами, а отже підлягає до задоволення", — зазначено в ухвалі. Тож тепер чоловік має повернути до бюджету надміру виплачені 12 129 гривень.

Нагадаємо, що субсидія у Рівному та в інших регіонах надається лише одному члену родини, навіть якщо обидва мають пільговий статус.

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