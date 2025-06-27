Субсидия в Ровно стала темой для обсуждений в суде, было принято неожиданное решение.

Субсидия в Ровно обернулась для супругов судебным разбирательством и финансовым обязательством, сообщает Politeka.

Супруги, которые одновременно обратились с заявлениями на получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, получали пособие в двойном размере.

Как указано в решении Ровенского городского суда, в случае, если несколько членов семьи имеют право на льготы, они предоставляются только одному из них. В результате поданного заявления от обоих — и мужа, и жены — за период с ноября 2023 по июнь 2024 образовалась переплата в размере 12 129 гривен.

Суд установил, что мужчина является участником боевых действий и автоматически продолжал получать льготы, в то время как его жена оформила субсидию по тому же адресу.

По информации Министерства социальной политики и скриншотом из подсистемы Пенсионного фонда «Назначение и выплаты некоторых социальных выплат», мужчине по ошибке продолжали начислять помощь. Учитывая наличие оформленной субсидии на его жену, это привело к чрезмерно выплаченным средствам.

В июле 2024 года Пенсионный фонд официально обратился к мужчине с письмом о возврате суммы переплаты. Поскольку добровольно средства не были возвращены, ПФУ подал иск в суд. Ровенский городской суд, рассмотрев обстоятельства дела, признал иск обоснованным и полностью удовлетворил его.

"Суд приходит к выводу, что иск является обоснованным и доказанным надлежащими доказательствами, а следовательно, подлежит удовлетворению" , - говорится в постановлении. Теперь мужчина должен вернуть в бюджет чрезмерно выплаченные 12 129 гривен.

Напомним, что субсидия в Ровно и других регионах предоставляется только одному члену семьи, даже если оба имеют льготный статус.

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