Ця грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області та інших категорій населення покликана допомогти мешканцям постраждалих регіонів.

Надається грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області та інших категорій населення за проєктом "Допомога прифронтовим домогосподарствам", повідомляє Politeka.net.

Про це інформує громадська організація "Southern Development Strategy".

У партнерстві з Всесвітньою продовольчою програмою (World Food Programme) в Україні реалізують гуманітарну ініціативу, спрямовану на підтримку людей, які займаються сільським господарством, але через війну втратили можливість вести господарську діяльність і забезпечувати себе та свої родини.

Ця грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області та інших категорій населення покликана допомогти мешканцям постраждалих регіонів відновити свою діяльність, адаптуватися до нових умов і знову почати заробляти на життя, використовуючи доступні ресурси.

Проєкт охоплює кілька громад. У Миколаївській області проєкт поширюється на Первомайську та Шевченківську громади.

У межах цієї програми сільськогосподарські домогосподарства можуть скористатися одним із двох варіантів допомоги, які є рівноцінними за своєю вартістю. Перший варіант — це отримання одного з трьох практичних наборів обладнання для ведення господарства: теплиці, мотоблока або системи крапельного зрошення. Обрати можна той варіант, який найкраще відповідає потребам конкретного домогосподарства.

Альтернативний варіант — це одноразова грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області та інших категорій населення у розмірі 29 тисяч гривень. Ці кошти можна використати на розвиток агровиробництва, придбання необхідних засобів або інструментів для відновлення роботи в полі чи на городі.

Жителі регіону також мають можливість обрати між отриманням одного з наборів обладнання або грошової підтримки, орієнтуючись на свої індивідуальні обставини.

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