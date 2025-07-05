Эта денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области и других категорий населения призвана помочь жителям пострадавших регионов.

Предоставляется денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области и других категорий населения по проекту "Помощь прифронтовым домохозяйствам", сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает общественная организация Southern Development Strategy.

В партнерстве со Всемирной продовольственной программой (World Food Programme) в Украине реализуют гуманитарную инициативу, направленную на поддержку людей, занимающихся сельским хозяйством, но из-за войны потеряли возможность вести хозяйственную деятельность и обеспечивать себя и свои семьи.

Эта денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области и других категорий населения призвано содействовать жителям пострадавших регионов возобновить свою деятельность, адаптироваться к новым условиям и снова начать зарабатывать на жизнь, используя доступные ресурсы.

Проект включает несколько общин. В Николаевской области проект распространяется на Первомайскую и Шевченковскую общины.

В рамках этой программы сельскохозяйственные домохозяйства могут воспользоваться одним из двух вариантов поддержки, равноценных по своей стоимости. Первый вариант – это получение одного из трех практичных наборов оборудования для ведения хозяйства: теплицы, мотоблока или системы капельного орошения. Выбрать можно тот вариант, который лучше отвечает потребностям конкретного домохозяйства.

Альтернативный вариант — это единовременная денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области и других категорий населения в размере 29 тысяч гривен. Эти средства можно использовать для развития агропроизводства, приобретения необходимых средств или инструментов для возобновления работы в поле или на огороде.

Жители региона также могут выбрать между получением одного из наборов оборудования или денежной поддержки, ориентируясь на свои индивидуальные обстоятельства.

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