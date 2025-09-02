Саме безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області допомагає відновити повноцінне життя після втрати попереднього помешкання.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області надається за низкою програм, які охоплюють різні категорії громадян, повідомляє Politeka.

Законодавство про житловий фонд соціального призначення визначає правила отримання соціального житла, але процес може бути довготривалим і потребує збирання необхідних документів та очікування своєї черги.

Найбільша увага зараз приділяється внутрішньо переміщеним особам, військовим, людям з інвалідністю, дітям-сиротам та тим, хто позбавлений батьківського піклування. Також до списку отримувачів включено сім’ї загиблих захисників та громадян, чиї будинки зруйновані внаслідок бойових дій. Для цих категорій пропонуються тимчасові квартири або проживання у більш безпечних регіонах. Особливу підтримку надають родинам з дітьми, літнім людям та особам з інвалідністю.

Військові можуть розраховувати на новобудови або квартири, що відновлені за державні кошти та допомогу донорів. Додатково діє програма «єВідновлення», яка забезпечує компенсаційні сертифікати на придбання житла або фінансування будівництва. Ініціатива «єОселя» розрахована на військових, педагогів, медиків і науковців, пропонуючи іпотеку під 3%, а для інших громадян – під 7%. За цією програмою максимальна площа на одну людину – 52,5 кв. м, а на кожного члена сім’ї – 21 кв. м.

Для переселенців подібні ініціативи стають можливістю не тільки отримати нову домівку, а й відчути безпеку та стабільність. Саме безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області допомагає відновити повноцінне життя після втрати попереднього помешкання та стабілізувати побут.

Джерело: 24

