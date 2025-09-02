Самое бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области помогает восстановить полноценную жизнь после потери предыдущего дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляется по ряду программ, охватывающих разные категории граждан, сообщает Politeka.

Законодательство о жилом фонде социального назначения определяет правила получения социального жилья, но процесс может быть длительным и требует сбора необходимых документов и ожидания своей очереди.

Наибольшее внимание сейчас уделяется внутренне перемещенным лицам, военным, людям с инвалидностью, детям-сиротам и тем, кто лишен родительской опеки. Также в список получателей включены семьи погибших защитников и граждан, чьи дома разрушены в результате боевых действий. Для этих категорий предлагаются временные квартиры или проживания в более безопасных регионах. Особую поддержку оказывают семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

Военные могут рассчитывать на новостройки или квартиры, восстановленные за государственные средства и помощь доноров. Дополнительно действует программа «єВідновлення», которая обеспечивает компенсационные сертификаты на приобретение жилья или финансирование строительства. Инициатива «єОселя» рассчитана на военных, педагогов, медиков и ученых, предлагая ипотеку под 3%, а для других граждан – под 7%. По этой программе максимальная площадь на одного человека – 52,5 кв. м, а на каждого члена семьи – 21 кв. м.

Для переселенцев подобные инициативы становятся возможностью не только получить новый дом, но и ощутить безопасность и стабильность. Самое бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области помогает восстановить полноценную жизнь после потери предыдущего дома и стабилизировать быт.

