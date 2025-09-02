Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області забезпечує значну фінансову підтримку для громадян, постраждалих від війни.

Відкрито програму підтримки, яка передбачає грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується за підтримки Правозахисної спілки ВГОІ та покликана допомогти постраждалим від травм або захворювань, пов’язаних із вторгненням Росії.

Зокрема, фінансування спрямоване на людей, які отримали інвалідність унаслідок війни, а також на членів сімей загиблих.

Оформити допомогу можна через Пенсійний фонд України або дистанційно, скориставшись порталом електронних послуг. Це дозволяє уникнути довгих черг і подати заявку у зручний час.

Програма охоплює кілька категорій громадян. Серед них — співробітники об’єктів критичної інфраструктури, державні службовці та представники органів місцевого самоврядування, які отримали поранення, каліцтво або захворювання під час виконання службових обов’язків після 24 лютого 2022 року. У разі смерті постраждалого право на фінансову підтримку переходить до його родичів.

Розмір виплат залежить від групи інвалідності: особи першої категорії отримують 800 тисяч гривень, другої — 500 тисяч, третьої — 200 тисяч. Сім’я загиблого отримує одноразову компенсацію у розмірі 1 мільйона гривень. Важливо пам’ятати, що кошти не нараховуються автоматично — необхідно подати пакет документів і підтвердити право на виплати.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області забезпечує значну фінансову підтримку для громадян, постраждалих від війни, за умови правильного оформлення всіх процедур та своєчасного подання заяв. Програма дозволяє отримати стабільність і поліпшити рівень життя, компенсуючи наслідки травм та втрат.

