Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі допомагають українцям легше долати щоденні виклики.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі роздає гуманітарний центр «Гостинна Хата», який від перших днів повномасштабного вторгнення став осередком допомоги для багатьох людей, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті організації.

Центр працює шість днів на тиждень і надає підтримку громадянам, що опинилися у скрутних життєвих умовах.

Для тих, хто вимушено залишив рідні домівки або зіткнувся з труднощами, «Гостинна Хата» стала місцем, де можна отримати не лише матеріальні набори, а й моральну підтримку. Організація забезпечує продукти, одяг, ліки, гігієнічні товари, побутову хімію, кухонні речі, іграшки та інші необхідні предмети.

Окрему увагу приділяють самотнім людям, пенсіонерам, особам з інвалідністю та внутрішньо переміщеним громадянам. У стінах центру також працюють психологи й консультанти, які надають емоційну підтримку тим, хто пережив травматичні події або відчуває психологічну втому. Це допомагає переселенцям пристосуватися до нового життя та легше долати щоденні виклики.

У «Гостинній Хаті» можна отримати:

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі — як свіжі, так і тривалого зберігання;

товари гігієни для дорослих і дітей;

побутову хімію та дезінфікуючі засоби;

посуд, кухонне приладдя й техніку;

текстильні вироби та речі першої потреби;

товари для дітей, включаючи іграшки, візочки та засоби догляду.

Організація постійно повідомляє про надходження нових партій допомоги через сторінки у соціальних мережах, завдяки чому люди заздалегідь знають про роздачу наборів.

