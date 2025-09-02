Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе раздает гуманитарный центр «Гостиная Хата», который с первых дней полномасштабного вторжения стал центром помощи для многих людей, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляют на сайте организации.
Центр работает шесть дней в неделю и оказывает поддержку гражданам, оказавшимся в сложных жизненных условиях.
Для тех, кто вынужденно покинул родные дома или столкнулся с трудностями, «Гостинна Хата» стала местом, где можно получить не только материальные наборы, но и моральную поддержку. Организация обеспечивает продукты, одежду, лекарства, гигиенические товары, бытовую химию, кухонные принадлежности, игрушки и другие необходимые предметы.
Отдельное внимание уделяется одиноким людям, пенсионерам, лицам с инвалидностью и внутренне перемещенным гражданам. В стенах центра также работают психологи и консультанты, оказывающие эмоциональную поддержку пережившим травматические события или испытывающие психологическую усталость. Это помогает переселенцам приспособиться к новой жизни и легче преодолевать ежедневные вызовы.
В «Гостинна Хата» можно получить:
- Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе – как свежие, так и длительного хранения;
- товары гигиены для взрослых и детей;
- бытовую химию и дезинфицирующие средства;
- посуда, кухонные принадлежности и технику;
- текстильные изделия и вещи первой необходимости;
- товары для детей, включая игрушки, коляски и средства по уходу.
Организация постоянно сообщает о поступлении новых партий помощи через страницы в социальных сетях, благодаря чему заранее люди знают о раздаче наборов.
