Дефіцит продуктів у Кривому Розі цього року спричиняє занепокоєння через зміни у врожайності овочів, фруктів та ягід, повідомляє Politeka.

Уряд розраховував на значно кращі показники зернових і олійних культур, а також плодових продуктів, тому формував оптимістичні економічні прогнози на 2025 рік. Проте Український клуб аграрного бізнесу переглянув очікування щодо збору овочів, фруктів і ягід.

За прогнозами УКАБ, овочів буде зібрано 7,6 млн т (+11,5%), картоплі – 19,4 млн т (+10,7%), а плодово-ягідних культур – 1,8 млн т (-12,4%). Експерти відзначають, що такі показники кращі за торішні, коли у зв'язку з дефіцитом вартість значно зросла. Водночас виробники насіннєвої картоплі прогнозують зниження врожаю на 25–30% через весняні заморозки та нестабільну погоду липня, особливо в Київській та південних областях.

Розбіжності в оцінках пов’язані з тим, що 90% картоплі виробляється малими господарствами та присадибними ділянками, дані яких не завжди потрапляють до офіційної статистики. Аналітик Максим Гопка додає, що площі під картоплею поступово зменшуються у зв'язку з кліматичними та агрономічними факторами, що впливає на загальний збір.

Ситуація з овочами значно краща. Пропозиція капусти, буряка, моркви та цибулі на ринку зростає, а ціни на деякі культури вже нижчі за торішні. Фрукти потерпіли від заморозків: втрачено 10% обліпихи, ожина відстає у розвитку, перші ягоди тільки починають збирати. Персики також постраждали, тому нині 90% фруктів на ринку імпортні, повідомляє Green Technology.

Особливу увагу приділяють яблукам: торішній врожай вистачив лише до нового року через нестачу сховищ, що підняло ціну до понад 100 грн/кг. За словами координатора проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександра Хорева, у 2025 році врожай може стабілізувати ціни. Велику роль у формуванні вартості відіграватиме серпнева погода, адже занадто спекотні дні можуть вплинути на загальний обсяг збору.

Тому мешканцям варто уважно слідкувати за пропозицією на ринку через можливий дефіцит продуктів у Кривому Розі цього сезону.

