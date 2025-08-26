Робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні сфери.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонує різноманітні вакансії з офіційним працевлаштуванням та стабільною заробітною платою, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції розміщує сайт work.ua.

Зокрема, національний оператор поштового зв’язку «Укрпошта» шукає листоношу. Зарплата становить 8 300 гривень, плюс індивідуальна премія за виконання планових показників. Основні обов’язки включають рознос посилок, газет і листів, доставку пенсій та грошових переказів, супутніх товарів, а також підтримання відносин з клієнтами.

Кандидат повинен мати середню освіту, бути організованим, пунктуальним та привітним. Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, навчання, розвиток та можливості кар’єрного зростання.

Ще одна пропозиція — посада охоронника у «М’ясній мануфактурі». Обов'язки передбачають контроль безпеки на території виробництва, перевірку доступу працівників, відвідувачів та транспорту, обхід приміщень і прилеглої території, а також попередження та реагування на порушення.

Заробітна плата від 10 000 до 11 000 гривень, робота повний день, компанія підтримує розвиток та професійне зростання працівників, охоче приймає людей з інвалідністю та пенсіонерів.

Продавець-касир у мережі «Пан Маркет» також доступний у Кривому Розі. Зарплата становить 15 000 гривень, графік 4/2 або 3/2 з 8:00 до 20:00. Основні обов’язки включають проведення касових операцій, викладку товарів, контроль термінів придатності, участь в інвентаризації та підтримання порядку в магазині.

Компанія надає офіційне працевлаштування, необхідні ресурси для роботи та можливість кар’єрного росту.

Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні сфери — логістику, охорону та роздрібну торгівлю, забезпечує стабільний дохід, комфортні умови праці та підтримку з боку керівництва, дозволяючи старшим спеціалістам активно працювати та розвиватися в сучасних компаніях міста.

